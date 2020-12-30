ليبيا... حكومة الوفاق تكشف تفاصيل زيارة الوفد المصري إلى طرابلس

وقال معيتيق في حوار مع وكالة "سبوتنيك" إن "هذه الزيارة هي الأولى لوفد مصري بهذا المستوى منذ فترة طويلة، من أكثر من 6 أو 7 سنوات".
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وأضاف معيتيق "بصفة عامة كانت الرسالة إيجابية جدا من طرفنا وإيجابية من جانب الطرف المصري".
والأحد الماضي، زار وفد مصري رفيع العاصمة الليبية طرابلس، للمرة الأولى منذ عام 2014، حيث التقى مع مسؤولين أمنيين وسياسيين.
وأتت هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، لمدينة بنغازي، ولقائه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وبعد أيام من اجتماع مصري ليبي في القاهرة بين اللجنة الوطنية للأزمة الليبية وشخصيات من جنوب ليبيا.
وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، المدعوم من تركيا.
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