وقال مكتب أبوظبي الإعلامي عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، اعتمدت نظام الدراسة "عن بعد" في كافة مدارس الإمارة لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ في 3 يناير، وذلك حرصا على صحة الطلبة والمدرسين.
ونوهت لجنة إدارة الطوارئ بأنه على جميع الطلبة والمدرسين والعاملين في المدارس والقادمين من خارج الدولة، عبر أي من مطاراتها أو مداخلها، الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي كافة ووفقا للإجراءات المعلن عنها والمعتمدة في الإمارة.
وأعلنت أمس وزارة الصحة في الإمارات ثبوت وجود حالات محدودة في البلاد مصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.
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ولفت إلى أنه تم التأكد من ذلك "مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم بها الجهات الصحية في الدولة".
وأشار الحمادي خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات إلى أنه في الفترة ما بين 23-29 ديسمبر الجاري، بلغ إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا 9949 حالة، في حين وصل مجموع حالات الوفاة إلى 20 شخص.
لافتا إلى أنه بذلك معدل الوفيات 0.3%، وهو من أقل النسب عالمياً.
كانت هذه تفاصيل خبر حفاظا على صحة الطلبة... أبوظبي تعتمد نظام "الدراسة عن بعد" لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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