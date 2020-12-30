شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الوفاق: ليبيا تمر بمرحلة مفصلية ونتطلع إلى لم الشمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العاصمة الروسية موسكو جلسة محادثات بين وزير الخارجية الروسى ونظيره في حكومة الوفاق الليبية.

وأكد سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا، استعداد موسكو لتقديم الدعم اللازم لحل الأزمة في ليبيا.، موجها رسالة إلى الليبيين قائلا: "الشعب الليبي إما أن يواصل الاقتتال أو أن يتوجه إلى المصالحة وبناء الدولة".

بدوره، قال محمد سيالة وزير خارجية الوفاق، إن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية ونتطلع إلى لم شمل الليبيين والمضي قدما نحو بناء دولة مدنية جديدة".