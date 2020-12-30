شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3 درجات يضرب جنوب أربيل بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزلى العراقية عن حدوث هزة ارضية صباح اليوم الأربعاء، بقوة 3 درجات بمقياس ريختر ،تبعد 44 كيلو مترا جنوب مركز محافظة اربيل".

وأوضحت الهيئة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ -ان مراصدنا الزلزالية رصدت حدوث هزة أرضية تبعد (44) كم جنوب مركز محافظة اربيل ، في تمام الساعة 7:13:36 صباح اليوم، ولم يتم الشعور بها من قبل المواطنين. ودعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي المواطنين العراقيين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة .

وكانت وزارة النقل العراقية، أعلنت منذ أيام عن تسجيل هزة أرضية جنوب شرقي محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وقالت الوزارة - في بيان اوردتها قناة السومرية نيوز، إن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية جنوب شرقي أربيل في كردستان العراق".