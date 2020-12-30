شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه هام من سفارة المملكة في اليابان للمواطنين بشأن زلزال «إيباراكي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت سفارة المملكة في اليابان سلامة المواطنين من آثار الزلزال الذي وقع في محافظة Ibaraki بقوة (5.6) درجات.

وأكدت السفارة أنها تتابع آثار الزلزال، مشددة على المواطنين بضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

كما دعت مواطنيها في حال حدوث أي طارئ إلى التواصل مع شؤون السعوديين عبر الأرقام: 09055833862 – 0335895242، متمنية السلام للجميع.