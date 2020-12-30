"قائمة سوداء" للأشخاص الذين يرفضون تلقي لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا إن حكومة بلاده ستنشئ سجلا للتطعيم يشمل أولئك الذين يرفضون التطعيم ضد فيروس كورونا، على أن تتم مشاركة الوثيقة مع دول أخرى في أوروبا.



إسبانيا تعتزم إنشاء قائمة خاصة بالأشخاص الذين يرفضون تلقي لقاح كوروناوفيات كورونا في إسبانيا تتجاوز 50 ألفا

وذكر الوزير أن "ما سيكون بحوزتنا سجل سيتم مشاركته أيضا مع شركائنا الأوروبيين يتضمن أسماء من عُرض عليهم أخذ اللقاح ورفضوه"، مؤكدا أنه "لن يتم نشر الوثيقة على الملأ وسيتم تنفيذها بأقصى درجات الاحترام للتشريعات المتعلقة بحماية البيانات" وفق روسيا اليوم.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا يوم الأحد 27 ديسمبر، بالتزامن مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن شركة "فايز" أرجأت تسليم دفعة جديدة من اللقاح فيروس كورونا من يوم أمس الاثنين إلى اليوم بسبب عقبة لوجستية تتعلق بضبط درجة الحرارة خلال عملية تحميل وإخراج اللقاحات.

وأظهر استطلاع للرأي شمل حوالي 3800 شخص في جميع أنحاء إسبانيا في أوائل ديسمبر أن 40.5% يرغبون في التطعيم على الفور، بينما قال 16% آخرون إنهم سيفعلون ذلك إذا ثبت أن اللقاح "موثوق".