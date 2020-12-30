تقارير إعلامية : تركيا نقلت إلى ليبيا بطاريات صواريخ من طراز “هوك”

ذكرت وسائل إعلام ليبية اليوم الثلاثاء، أن تركيا نقلت إلى ليبيا بطاريات صواريخ من طراز “هوك”، ورادار ثلاثي الأبعاد .

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، قالت إنها عقدت، أمس الإثنين، الاجتماع الثانى للجنة القانونية لملتقى الحوار السياسى الليبى عبر الاتصال المرئى، والذى تركز على مناقشة القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وأوضحت البعثة الأممية، فى بيان لها، إن الاجتماع الثانى للجنة القانونية يأتى متابعةً لأعمال ملتقى الحوار السياسى الليبى، مشيرة إلى حضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأضافت البعثة، أن السايح استعرض خلال الاجتماع إجراءات بناء القدرات فى المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابى المخطط إجراؤه فى 24 ديسمبر 2021، بناء على التشريعات الانتخابية التى ستُقر فى الفترة المقبلة.