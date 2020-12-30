شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإمارات لديها من النساء الواحدة منهن بألف رجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى أن المرأة نصف المجتمع، وأن الإمارات لديها من النساء، الواحدة منهن بألف رجل، بحسب صحيفة البيان.

ونشر سموه فيديو عبر حسابه في «تيك توك»، عن المرأة الإماراتية، ودورها في مسيرة التنمية، ومشاركتها الفعالة في مختلف المجالات، جنباً إلى جنب مع الرجل.