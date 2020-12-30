عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أنجيلا ميركل.. أحلام رائعة بعد التقاعد

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الخليج 365

تشغل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، منصبها منذ 2005، لكن ولايتها الأخيرة تنتهي في أواخر 2021، لتصبح بلا عمل لأول مرة.



وبتقاعدها، تصبح ميركل الملقبة بالمرأة الحديدية بلا عمل لأول مرة منذ 16 عاما؛ فما هي أحلامها بعد التقاعد؟

في ديسمبر 2018، أعلنت ميركل استقالتها من رئاسة حزبها، وأنها ستعتزل السياسة نهائيا بعد نهاية الفترة التشريعية الحالية في 2021.

وفي مقابلة مع مجلة "دويتشه بان" الألمانية، قالت المستشارة "إنها لا تفكر في مرحلة ما بعد المستشارية في الوقت الحالي".

ورغم ذلك، قالت إنها لا تزال تحلم بـ"إجازة بعد التقاعد"، موضحة "أحلام ركوب السكك الحديدية العابرة لإقليم سيبيريا الروسي" للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، و"السفر عبر جبال روكي "غربي قارة أمريكا الشمالية" لا تزال قائمة"، مضيفة "لكن لم يتم التخطيط لشيء في الوقت الحالي".

المستشارة قالت "الآن أنا معنية أكثر بجائحة كورونا.. هذا الوباء تحدٍّ لبلادنا ولي أيضا"، مضيفة "تقييد الحريات من أصعب القرارات التي اتخذتها طوال فترة حكمي.. لكنها كانت قرارات ضرورية".

وعن أولوياتها خلال الفترة المتبقية من ولايتها، قالت ميركل "يجب التركيز على ملف الرقمنة"، مضيفة "كما يجب تعزيز المشاريع الاستراتيجية الكبيرة مثل إنتاج خلايا البطاريات أو تكنولوجيا الهيدروجين".

وفيما يتعلق بتجربتها الخاصة بالاجتماعات الافتراضية عبر الإنترنت في زمن كورونا، اعترفت المستشارة الألمانية بأنها "لم تثق كثيرا في الاجتماعات عبر الإنترنت في البداية".

وتابعت "مؤتمرات الفيديو تعمل بشكل أفضل مما كنت أعتقد. ومع ذلك، عندما أريد مناقشة أشياء معقدة أو إيجاد حل وسط، أفتقد التواصل الشخصي".

ومضت قائلة "الناس، وهذا ينطبق علي أيضا، ينفتحون أكثر عندما يرون بعضهم البعض بشكل شخصي".