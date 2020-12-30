شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 7 سنوات سجنا وغرامات مليونية لسيدة أعمال ووافد بتهمة غسيل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس سيدة أعمال ووافد بالسجن 7 سنوات وتغريمهما غرامات مليونية، في واحدة من قضايا غسل الأموال الكبرى المتعلقة بقضايا النصب العقارى فى الكويت، وبحسب صحيفة " القبس " فقد قضت محكمة الجنايات بسجن سيدة أعمال متواجدة (خارج البلاد) وآخر «وافد» لا يزال (متواريا عن الأنظار) لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريمهما 29 مليون دينار، و 361 الف دولار، و 642 الف يورو، و168 ألف جنيه إسترليني، وإلزامهما بالتضامن بتعويض 28 شخصا من الضحايا المنصوب عليهم مبلغ 5001 دينار لكل شخص منهم.

وأكدت المحكمة في حيثياتها التي حصلت " القبس " على نسخة منها، ان المتهمَين مارسا أعمالا دعائية من خلال معارض الاستثمار العقارى، بتسويق وحدات سكنية واستثمارية في عدة دول أجنبية وعربية، والظهور في تلك المعارض بمظهر المالك بواسطتى شركتين، يديرانهما بمعرفتهما ودفع المجني عليهم من خلال تلك المعارض للتعاقد معهما لشراء تلك الوحدات، أملا في الحصول على صكوك ملكية لتلك الوحدات العقارية والاستثمار فيها.

لكن المتهمين، وبحسب ما جاء في حيثيات المحكمة، صوّرا أمورا غير صحيحة وقاما بإلباسها ثوب الصدق لتخدع المجني عليهم، ومن ثم فهي تفترض الكذب وتؤسس عليه فعلا.

وقد أُقر في يقين المحكمة ان المتهمين الأولى والثانى قد ارتكبا جريمة غسل الأموال المسندة إليهما، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المتهمين سعيا لدى البنوك المحلية المختلفة وفتحا حسابات بنكية لديها بما لهما من صفة في الشركتين، وتبين ان التدفقات المالية لحساب الشركتين أجراها كل من المتهمين وتمثلت في تحويلات مالية داخلية وخارجية، وتداول تلك الأموال بين حساباتهما وحسابات الشركتين بصورة غير طبيعية لكثرتها وتقارب مددها، مما يدل على أن الحساب هو وعاء لنقل الأموال واكدت المحكمة ان المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال تلك التحويلات المالية والشيكات والمبالغ المسحوبة نقداً، قاصدين من ذلك تظهير تلك الأموال من متحصلات جريمة الاستيلاء على أموال المجني عليهم التي سبق أن أدانتهما عليها المحكمة.