الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية بريف دمشق.. فيديو

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك": إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء منطقة الزبداني غرب دمشق.
وأفاد المصدر، أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية محاولة استهداف أحد المواقع العسكرية في منطقة الزبداني قرب الحدود اللبنانية بريف دمشق الغربي".
كان آخر هجوم للطائرات الإسرائيلية على الأراضي السورية يوم الجمعة الماضي 25 ديسمبر/كانون الأول، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة.
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