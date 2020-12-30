شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ الخثلان يوضح حكم مسح المرفق بسبب ضيق الكم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، حكم مسح المرفق بسبب ضيق الكم.

وقال الخثلان، في برنامج “يستفتونك” على “قناة الرسالة” إنه يجب غسل اليد إلى المرفق أثناء الوضوء، وعليه أن يخلع القميص الضيق، وليس له أن يمسح”.

وتابع الشيخ سعد الخثلان” : “المسح يُلجأ إليه عند العجز عن الغسل، إذا كان على يده جبيرة فيمسح عليها أو مصابة فيمسح عليها، أما المسح على القميص فهذا غير صحيح”.