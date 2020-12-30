شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بداية الحالة المطرية على منطقة المدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق بداية، الحالة المطرية على منطقة المدينة المنورة جهة ينبع النخل، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء بمشيئة الله، سماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تبوك، الجوف والحدود الشمالية.