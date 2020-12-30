الخارجية السودانية تُشيد بالدعم الإماراتى المتواصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت السفيرة إلهام إبراهيم الوكيل المساعد للشئون السياسية في وزارة الخارجية السودانية، بالدعم الإماراتي المتواصل للسودان في المحافل الدولية والإقليمية، لاسيما مساعدته من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوكيل المساعد، التقت مع حمد الجنيبي سفير الإمارات لدى السودان، وتناول اللقاء العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين والسبُل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك.

وأشادت بالمساعدات الإنسانية الإماراتية للسودان في كارثة السيول والفيضانات الأخيرة وكذلك الدعم المقدر للقطاع الصحي خلال جائحة كورونا.

وتطرق اللقاء كذلك إلى مخرجات لجنة التشاور السياسي التي انعقدت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري لتعزيز التعاون الثنائي، والخطوات العملية لتنفيذها.

من جانبه، عبر سفير الإمارات عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون مع السودان بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكدا حرصه على تنفيذ ومتابعة توصيات لجنة التشاور السياسي بين البلدين.

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