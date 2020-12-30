ضبط قائد مركبة تعمد إيقاف سيارته بمنتصف الطريق في جدة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، القبض على قائد مركبة تعمد إيقاف سيارته في منتصف الطريق بمحافظة جدة. وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنه تم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”. وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر المركبة وقد توقفت في منتصف الطريق مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية.

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