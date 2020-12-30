شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة من «الحمادي» للمهتمين بالابتكار والتطوير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، نصيحة مهمة للمهتمين بالابتكار والتطوير من خلال محرك البحث جوجل.

وقال الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”: “للمهتمين بالابتكار والتطوير.. محرك بحث Google الخاص ببراءات الاختراع، حيث يبحث لك في أكثر من 120 مليون براءة اختراع مسجلة، ويمكنك الاطلاع على تفاصيلها”.

وأضاف أن هذه التقنية مفيدة لك لمعرفة كيف يفكر العالَم، وقد تخرج بأفكار مميزة تكون لك براءة اختراع مستقبلاً، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).