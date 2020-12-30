الملك سلمان يدعو الاتحاد الآسيوي لمناقشة ملف استضافة بلاده لكأس آسيا 2027

وأفاد الموقع الإلكتروني "عاجل"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الملك سلمان أكد "أنه لمن دواعي سروري أن أدعو فريق عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل مناقشة ملف استضافة كأس آسيا 2027، والذي يوضح رؤية المملكة لاحتضان هذا الحدث الكبير".
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وتابع خادم الحرمين الشريفين:
الأواصر التاريخية بين المملكة وكرة القدم، تعود إلى عقود من الزمن متمثلة بتاريخ حافل بالنجاحات والبطولات على مستوى القارة.
ووعد الملك سلمان، القارة الصفراء، بنسخة غير مسبوقة من كأس آسيا، عبر تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا.
وأضاف العاهل السعودي:
نتطلع إلى توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز للنمو المستمر لهذه الرياضة، ودفع أهداف شركائنا في كرة القدم الآسيوية إلى الأمام.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفع الستار، اليوم الثلاثاء، عن ملفات الترشيح المقدمة من أربعة اتحادات وطنية، تتنافس على استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وسط منافسة قوية بين السعودية وقطر والهند وإيران على احتضان الحدث الكبير.
وتسعى المملكة إلى تنظيم البطولة الأكبر والأهم في القارة الآسيوية، لتكون عنوانًا لتطور القدرات التنظيمية السعودية التي أثبتت بالفعل قدرتها على تنظيم أكبر وأهم الفعاليات في مختلف المجالات.
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