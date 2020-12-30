شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية تونس والجزائر يبحثان التعاون الثنائى وتداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، هاتفيا اليوم الثلاثاء، مع نظيره الجزائري، صبري بوقادوم، التعاون المشترك ودفع العلاقات الثنائية وتطويرها.

تطرق الجانبان - بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية - إلى التداعيات السلبية لجائحة كورونا، إلى جانب تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الثنائي من شأنها التشجيع على بعث مشاريع اقتصادية تحقق منافع مشتركة للبلدين، ومواصلة تنسيق المواقف والتشاور حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية تونس والجزائر يبحثان التعاون الثنائى وتداعيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.