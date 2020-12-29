شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الصحة» بشأن الاستجابة المناعية ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة إن تكوُّن استجابة مناعية وقائية ضد عودة الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” غير معروفة.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها “الصحة 937″، أنه لا يزال غير معروف ما إذا كان جميع المرضى المصابين يتكوُّن لديهم استجابة مناعية وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى أم لا، كما أن المدة الوقائية التي يعطيها الفيروس في حال وجود مناعة وقائية لا تزال تحت الدراسة.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 159 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 8 حالات وفاة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز (تأكد).