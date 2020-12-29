شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مهم من «الصحة» للمواطنين والمقيمين: ليس لنا علاقة بهذه الرسائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت وزارة الصحة، المواطنين والمقيمين من رسائل التصيد المرسلة عبر الهواتف، والتي تطلب إرسال الهوية الوطنية للتحديث عبر تطبيق صحتي. وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الرسائل لا تمت لها بأي صلة، ولا يتم إرسالها من الوزارة أو أحد برامجها المعتمدة.

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