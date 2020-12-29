إيران تبعث برسالة تهديد إلى أمريكا عبر دولة خليجية

وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، أكد ظريف في اتصال هاتفي مع نظيره القطري، ضرورة مشاركة دول المنطقة في ضمان استقرارها بعيدا عن التدخلات الخارجية، واصفا التحركات الأمريكية "بالمشبوهة".

© AP Photo / Vahid Salemi

في وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده لن تكون رهينة للابتزاز النووي الإيراني، مضيفا: "لقد زرع النظام الإيراني عدم الاستقرار والإرهاب مهددا الولايات المتحدة وحلفاءنا".

وفي الأسبوع الماضي، قالت تقارير إن إيران عززت دفاعاتها الجوية حول المنشآت النووية، تحسبا لأي تطورات عسكرية مفاجئة، في ظل التوتر بين طهران وواشنطن التي تواصل استعراضتها العسكرية في منطقة الخليج.

وجاء ذلك بعدما عبرت الغواصة النووية الأمريكية "يو إس إس جورجيا" مضيق هرمز، وأيضا بعدما نفذت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "بي-52" تابعتان لسلاح الجو الأمريكي تحليقا من قاعدتهما في الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، "استعداد القوات البحرية لحماية الحدود المائية والدفاع عن مصالح إيران الإسلامية وأمنها"، في الوقت الذي تحذر فيه طهران من أي "مغامرة" أمريكية في الأيام الأخيرة لدونالد ترامب في البيت الأبيض.