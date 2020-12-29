مصر والسودان تبحثان إعادة تأهيل ميناء "وادي حلفا"

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال عملية إعادة تأهيل الميناء بحلول عام 2022.
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وتابعت: "تم عقد سلسلة من الاجتماعات حضرها وكيل وزارة النقل ورئيس مجلس إدارة هيئة ملاحة وادي النيل وقنصلي السودان ومصر بالبلدين وممثل وزارة المالية"، مشيرة إلى أن "الغرض من الاجتماعات هو بحث تطوير وتأهيل البنيات التحتية للميناء ومد خط السكة الحديد الى داخل الميناء لإكمال منظومة النقل متعددة الوسائط".
وأوضحت الوكالة أن "أعمال إعادة التأهيل ستساهم في زيادة السعة الاستيعابية للميناء وزيادة حجم الواردات والصادرات وسرعة إنجاز الأعمال بالكفاءة والفعالية المطلوبة ليكون متوازيا مع كفاءة ميناء السد العالي".
ولفتت الوكالة إلى أنه "سيتم الأخذ بتجربة تطوير ميناء دمياط وإدخال القطاع الخاص السوداني والمصري في بعض الخدمات اللوجستية لتشغيل الميناء".
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اتفاق السلام السوداني
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