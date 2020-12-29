وأجرت قناة "الميادين" حوارا مع عبد اللهيان، أكد من خلاله أن سليماني "كان شخصا شجاعا لا يمل أو يتعب، وكان جديا جداً في القيام بعمله، وإلى جانب خصائصه العسكرية، كانت لديه خصائص دبلوماسية مميزة".
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وأضاف أن قائم سليماني كان قلقا على تجزئة السعودية، قائلا:
رغم عداء بعض القادة والمسؤولين في السعودية تجاه الشهيد سليماني، إلا أنه كان قلقا على المملكة، وفي الحوارات التي قمنا بها في مناسبات عدة، كان يعتقد سليماني أن أمريكاواللوبي الصهيوني يريدان تجزئة الدول الإسلامية، وهم لديهم الكثير من المشاريع من أجل تضعيف الدول الإسلامية وتجزئة دول مثل العراق وسوريا ومصر وتركيا والسعودية واليمن وإيران، إلى جانب دول أخرى.
ولفت عبد اللهيان إلى أن "سليماني كان يقول إن تقسيم السعودية سيكون خطرا على العالم الإسلامي بقدر تجزئة وتقسيم سوريا والعراق".
ويذكر أن قاسم سليماني تم اغتياله مع نائب رئيس قوات الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في 3 كانون الثاني/يناير 2020 ، في غارة جوية أمريكية، قرب مطار بغداد الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر بينها السعودية... عبد اللهيان: سليماني حذر من المشروع الأمريكي بتقسيم الدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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