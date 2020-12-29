روسيا والجزائر تناقشان مكافحة فيروس كورونا واستخدام اللقاحات

وأفاد المركز الصحفي التابع لرئاسة مجلس الوزراء في موسكو، في بيان نشر اليوم، أن "رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية عبد العزيز جراد، وناقش الطرفان موضوع مكافحة عدوى فيروس كورونا بما في ذلك استخدام الأدوية واللقاحات المتطورة".

© Sputnik . Maksim Blinov

وتضمنت المناقشات عدد من القضايا الملحة كقضايا التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والجزائر.

وأولى الطرفان اهتماما خاصا بإجراءات وسبل زيادة التبادل التجاري وتنفيذ مشاريع مشتركة جديدة في مختلف المجالات.

وجاء في بيان رئاسة الوزراء الروسية: "تبادل ميخائيل ميشوستين وعبد العزيز جراد التهاني بالعام الجديد المقبل".