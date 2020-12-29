مستشار رئيس الوزراء السوداني: ميليشيات إثيوبية تسببت في تفجير الوضع على الحدود

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وقال جمعة كندة إن "تدخل السودان في أزمة تيغراي في إثيوبيا كان إيجابيا"، بحسب "العربية" التي أوضحت أن تصريحاته جاءت في وقت أعلن فيه مجلس الأمن والدفاع السوداني دعمه جهود القوات المسلحة في حماية الحدود الشرقية.
وعززت القوات السودانية وحداتها البرية والجوية على حدود إثيوبيا، بحسب "العربية" التي أشارت إلى وجود معلومات تشير إلى أن التأهب الذي حدث في الساعات الأخيرة أتى استعدادا لهجوم إثيوبي وشيك، حيث توافدت حشود عسكرية إثيوبية إلى الحدود.
وتصاعد التوتر على المناطق الحدودية بين البلدين منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الذي تسبب في نزوح نحو 50 ألف إثيوبي إلى شرق السودان.
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مقارنة بين الجيشين الإثيوبي والسوداني
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