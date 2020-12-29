تونس تسجل 52 وفاة و1598 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و570 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1598 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال ال(24) ساعة الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 134 ألفا و802 حالة.

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