شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السودانى: مجلس الأمن والدفاع بحث اليوم تطورات الأوضاع فى الحدود الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء ركن، يسن إبراهيم يسن عبد الهادى وزير الدفاع السوداني، إن مجلس الأمن والدفاع السودانى بحث اليوم تطورات الأوضاع في الحدود الشرقية.

وقال وزير الدفاع السوداني، إن مجلس الأمن والدفاع يشيد بجهود القوات المسلحة في الفشقة دفاعا عن الأراضي السودانية.

وأوضح وزير الدفاع السودانى، أن مجلس الأمن والدفاع اتخذ قرارات لحسم الانفلات الفردى من قبل منسوبى الأجهزة الأمنية.

ولفت وزير الدفاع السوداني، إلى أن المجلس وجه المؤسسات العدلية للتحقيق بالانفلات من قبل بعض منسوبي الأجهزة الأمنية، موضحا أن المجلس يعرب عن أسفه للاحتكاكات التي وقعت بين بعض أفراد الأجهزة الأمنية ومواطنين.