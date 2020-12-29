شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 عسكريين روس بعد استهداف مسلحين ناقلتهم بجنوب شرق إدلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن 3 عسكريين روس أصيبوا بجروح جراء استهداف مسلحين ناقلتهم بجنوب شرق منطقة إدلب لوقف التصعيد، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.
وقبلها أكد المرصد السورى، مقتل 5 عناصر من قسد فى هجوم تركى على عين عيسى، وفقا لخبر عاجل لبثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية وحدات إضافية من الشرطة العسكرية في مدينة عين عيسى شمال سوريا وسط توتر الأوضاع هناك مع تزايد الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل إرهابية بسوريا.
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