شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس تبون بعد عودته للجزائر: البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون بعد عودته للجزائر، إن البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلنت قناة العربية، إن عودة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إلى البلاد بعد رحلة علاج في ألمانيا.

وفى وقت سابق أعلن التلفزيون الرسمى الجزائرى أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون سوف يعود إلى البلاد بعد تعافيه من كوفيد-19 فى ألمانيا.