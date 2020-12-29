شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس وزراء السودان: من حق الجيش الرد على الميليشيات الإثيوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مستشار رئيس وزراء السودان، جمعة كندة، إنه من حق الجيش الرد على الميليشيات الإثيوبية، موضحا أن الميليشيات الإثيوبية هي من فجرت الوضع على الحدود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مستشار رئيس وزراء السودان أن نظام الرئيس السودانى السابق عمر البشير صمت عن اقتحام إثيوبيا لحدودنا، متابعا: "نسعى للحل مع إثيوبيا ولكن مع الحفاظ على حدودنا".

وتابع مستشار رئيس وزراء السودان: "تدخلنا في أزمة تيجراي كان إيجابيا"، مستطردا: "ربما يدعم الجيش الإثيوبي الميليشيات على حدودنا".