«النقل» تتيح للأفراد تأجير سياراتهم الخاصة قريبا.. المميزات وشروط الخدمة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح أن الهيئة ستتيح قريبا خدمة تأجير مركبات الأفراد الخاصة، من خلال منصة إلكترونية “تطبيق” يعمل كوسيط تأجير إلكتروني بهدف زيادة ‏دخل المواطنين. ولفت الرميح إلى أن تأجير مركبة غير نظامية أو دون تأمين سيصبح من الماضي، وفقا لـ”الوطن”. – مميزات خدمة تأجير المركبات خدمة ذاتية

غير محدودة بساعات عمل

سهولة الحصول على الخدمة

زيادة دخل الأفراد

التكامل مع النقل العام

تغطية جغرافية عالية لخدمات التأخير شروط الخدمة – أن يكون الفرد المؤجر سعودي الجنسية – ألا يزيد عمر السيارة عن 5 سنوات من سنة الصنع – عدم تأجير أكثر من سيارة واحدة للشخص الواحد – أن تكون السيارة مملوكة للفرد بشكل مباشر – أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول – أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للسيارة سارية المفعول – أن يكون نوع التغطية التأمينية للسيارة شاملاً

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