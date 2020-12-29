شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. «التقاعد» توضح تفاصيل خدمة التعريف بالمعاش إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنها تتيح للمستفيدين المستحقين للمعاش التقاعدي الحصول على تعريف بالمعاش بصيغة إلكترونية معتمدة عبر بوابة خدمات التقاعد الإلكترونية أو تطبيق التقاعد. وتتيح هذه الخدمة طباعة التعاريف بصيغة معتمدة وموثقة لتقديمها إلى من يهمه الأمر وتتضمن (الاسم، رقم الهوية الوطنية، الرقم المرجعي، رمز QR للتحقق). وتتمثل خطوات الحصول على الخدمة فيما يلي: • تسجيل الدخول • اختيار الخدمة من القائمة الجانبية • اختيار نوع التعريف المطلوب وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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