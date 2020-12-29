"حفنة ضاله ضربت البلد".. رغد صدام حسين توجه كلمه بمناسبة رحيل "الرئيس الدستوري"... فيديو

وقالت رغد صدام حسين في رسالة صوتية نشرتها على حسابها في "تويتر"، أيها العراقيون الشجعان أينما كنتم في وطننا العظيم، الذي "سطا عليه أعداء الحق والإنسانية في نزعة عدوانية حملت أسوأ ما في التاريخ من أحقاد.. واحتل العراق من قبل الفرس وكل من سبقوهم ودمروا كل ما هو جميل".

وأضافت ابنة الرئيس في كلمتها: "نحيي هذه الأيام ذكرى استشهاد بطل الأمة الرئيس الشهيد صدام حسين، الرئيس الشرعي والدستوري للعراق العظيم وباني نهضته.. لتصبح بغداد عمود الخيمة العربية الصلب".

وقالت: "انساق حفنة ضالة من حملة الجنسية العراقية وضربوا البلد وأهله بعصا الطغيان وضربوا البلد وأهله بعضا الشر والطغيان.. هؤلاء الذين ظنوا ظن السوء أن التغيير نحو الأفضل سيكون باحتلال العراق وتدمير شعبه وقيادته".

واعتبرت رغد صدام حسين أن "ذلك اليوم الأسود (مقتل الرئيس العراقي صدام حسين) سيبقى عارا بتاريخ البشرية والأمم والشعوب، اليوم الذي اجتمعت فيه قوى الشر للتخلص من رمز العراق".