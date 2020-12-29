شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن والدفاع السودانى: ندعم جهود القوات المسلحة فى حماية الحدود الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجلس الأمن والدفاع السوداني إنه يدعم جهود القوات المسلحة السودانية في حماية الحدود الشرقية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. ووجه مجلس الأمن والدفاع السوداني بالتحقيق في الاشتباكات بين قوات الأمن السودانية ومتظاهرين.

وفى وقت سابق أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الدكتور صديق تاور، بتضحيات وجهود القوات المسلحة لحماية الوطن وصون ترابه وتحقيق الأمن والاستقرار بالسودان.

وأكد تاور -خلال زيارته اليوم الثلاثاء الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين (عاصمة ولاية النيل الأزرق في جنوب جمهورية السودان)- أهمية الدور الذي تضطلع به الفرقة الرابعة، بجانب دورها الأساسي، في تأمين الموسم الزراعي ومسارات الرحل، وتأمين موسم الحصاد فضلا عن تفاعلها مع قضايا المواطنين بوعى.