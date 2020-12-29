المرصد السورى: قوات الجيش السورى تقصف قرى غرب سراقب بريف إدلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السورى، أن قوات الجيش السورى تقصف قرى غرب سراقب بريف إدلب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
وقبلها أكد المرصد السوري، مقتل 5 عناصر من قسد في هجوم تركي على عين عيسى، وفقا لخبر عاجل لبثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية وحدات إضافية من الشرطة العسكرية في مدينة عين عيسى شمال سوريا وسط توتر الأوضاع هناك مع تزايد الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل إرهابية بسوريا.
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