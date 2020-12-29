شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 100 بدلة عسكرية و7 آلاف قطعة من الأنواط والرتب المخالفة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت اللجنة الأمنية في إمارة الرياض، اليوم الثلاثاء، ضبط 100 بدلة عسكرية و7000 قطعة من الأنواط والرتب المخالفة.

وأضافت اللجنة، أنه تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تم ضبط عامل بمحل ببيع الرتب والأنواط والخياطة العسكرية بدون تراخيص وتم تسليمه للدوريات الأمنية تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.