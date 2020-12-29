شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 100 بدلة عسكرية و7 آلاف قطعة من الأنواط والرتب المخالفة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت اللجنة الأمنية في إمارة الرياض، اليوم الثلاثاء، ضبط 100 بدلة عسكرية و7000 قطعة من الأنواط والرتب المخالفة.
وأضافت اللجنة، أنه تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تم ضبط عامل بمحل ببيع الرتب والأنواط والخياطة العسكرية بدون تراخيص وتم تسليمه للدوريات الأمنية تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.
وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 100 بدلة عسكرية و7 آلاف قطعة من الأنواط والرتب المخالفة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.