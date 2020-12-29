شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات مهمة من «الإسكان» لمستفيدي الخيارات السكنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الإسكان أن خدمات سكني لا تُقدم بمقابل مادي بل مجاناً ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة عبر موقع وتطبيق سكني.

وأوضح الوزارة، عبر حساب العناية بالمستفيدين، أن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي يعتبر مخالفة للأنظمة وقد يترتب عليها سحب الخيار، كما أن الخداع بتغيير حالة الاستحقاق بمقابل مالي يعد مخالفة قانونية تضع المخالف تحت دائرة المسؤولية.

وأضاف أن إعطاء البيانات الشخصية لطرف آخر كاسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بسكني يعرض الشخص للاحتيال والنصب والعقوبات.