مصر... الموافقة على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعا

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وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن "اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 19 أكتوبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها".
وأضاف أنه "بناء عليه وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1800 كنيسة ومبنى تابعاً".
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