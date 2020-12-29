الإمارات تعلن ثبوت وجود إصابات بالطفرة الجديدة من كورونا

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ولفت إلى أنه تم التأكد من ذلك "مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم بها الجهات الصحية في الدولة".
وأشار الحمادي خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات إلى أنه في الفترة ما بين 23-29 ديسمبر الجاري، بلغ إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا 9949 حالة، في حين وصل مجموع حالات الوفاة إلى 20 شخص.
لافتا إلى أنه بذلك معدل الوفيات 0.3%، وهو من أقل النسب عالمياً.
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