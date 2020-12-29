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الإمارات تعلن ثبوت وجود إصابات بالطفرة الجديدة من كورونا

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© AFP 2020 / AMRO MARAGHI

وقال الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة عن مستجدات الوضع الصحي في الإمارات إنه تم التأكد من "ثبوت وجود حالات محدودة في دولة الإمارات مصابة بالطفرة الجديدة من فيروس المستجد تعود لأشخاص قادمين من خارج الدولة"، بحسب موقع صحيفة "البيان" الإماراتية.

ولفت إلى أنه تم التأكد من ذلك "مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم بها الجهات الصحية في الدولة".

وأشار الحمادي خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات إلى أنه في الفترة ما بين 23-29 ديسمبر الجاري، بلغ إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا 9949 حالة، في حين وصل مجموع حالات الوفاة إلى 20 شخص.

لافتا إلى أنه بذلك معدل الوفيات 0.3%، وهو من أقل النسب عالمياً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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