القوات العراقية تلقي القبض على مطلوبين وتضبط كميات من السلاح

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول على صفحته الرسمية في "تويتر": "باشرت قيادة عمليات البصرة، بتنفيذ عمليات "الوعد الصادق" المرحلة الخامسة الصفحة الثانية لمداهمة وتفتيش مناطق (مركز المدينة) لإلقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والأستقرار محافظة البصرة، وأسفرت عن إلقاء القبض على (9) مطلوبين وفق مواد قانوينة مختلفة".
وكانت البصرة، خلال الفترة الماضية، أصبحت مسرحا لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.
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