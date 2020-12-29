العراق وإيران يتفقان على استئناف ضخ الغاز ودفع المستحقات

بغداد - سبوتنيك. قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على استقبال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، اليوم الثلاثاء، إنه "تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على معاودة ضخ الغاز بدءا من يوم غد لتشغيل المحطات الكهربائية".

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وتابع أنه "تم تذليل العقبات فيما يخص دفع المستحقات للجانب الإيراني"، موضحا أن "الاتفاق ينص على استئناف واردات الغاز من إيران وفق الكمية المتفق عليها سابقا، والبالغة 50 مليون متر مكعب".

فاجأت إيران العراق بقرار حول ديون بغداد بعد أن تجاوزت رقما كبيرا.

ونقلت "السومرية نيوز" العراقية، عن شركة الغاز الوطنية في إيران أنها تخفض إمداد العراق بالغاز بسبب الديون.

وقد تجاوزت الديون العراقية إلى إيران 6 مليارات دولار.

وحسب شركة الغاز الإيرانية، هناك فواتير بـ5مليارات دولار على العراق منها 3 مليارات محجوبة لا يمكن الوصول إليها.

وتشير الشركة الإيرانية إلى أن الأموال المحجوبة لا يمكن الوصول إليها في المصرف العراقي للتجارة.

كما أن هناك ديونا مستحقة أخرى تتجاوز ملياري دولار، ومخالفات تعاقدية تزيد عن مليار دولار.