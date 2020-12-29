وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزراة ضبط مواد غذائية مقلّدة عبارة عن 52 ألف علبة لماركة مكعبات طبخ عالمية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
© REUTERS / KUWAIT TV
وأشار البيان إلى أنه "من خلال التعليمات والتوجيهات المباشرة من وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج، كثّف المفتشون جولاتهم الرقابية ما مكنهم من ضبط تلك البضائع التي يتم بيعها على أصحاب البقاليات والمحال التجارية بدون فاتورة".
ولفتت الوزارة إلى أنه تم "تحرير عملية الضبط التي تعتبر الأكبر في تاريخ وزارة التجارة تمهيدا لتحويلها إلى جهات الاختصاص".
وأشاد المدلج بعمل فرق الطوارئ والتفتيش على مدار الساعة، والقيام بالجولات الميدانية المستمرة للكشف عن أي عملية غش تجاري تضر بالمواطنين والمقيمين في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الأكبر في تاريخها... وزراة التجارة الكويتية تضبط عملية غش وتقليد لمواد غذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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