العراق يوافق على تصدير 12 مليون برميل نفط إلى مصر بشرط

وقال المجلس في بيان، إنه تمت الموافقة خلال اجتماعه برئاسة مصطفى الكاظمي، على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (55 لسنة 2020)، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".
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وتنص التوصية على:
الموافقة على تجديد العقد المرقم (MBL/M4/20/37) مع الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المقبل 2021 وبنفس الكمية العقدية البالغة 12 مليون برميل مننفط خام البصرة الخفيف.
كما تشمل التوصية، الشروط التعاقدية المعمول بها سابقا، شريطة حثهم (الجانب المصري) على التسديد ضمن المدة الزمنية التعاقدية، استثناء من الضوابط رقم 9 الصادرة من وزارة التخطيط.
وشهد الاجتماع الموافقة على مضي وزارة النقل في إجراءات إبرام عقد جديد مع شركة هولندية لبناء باخرتين بدلا من (8) بواخر، بمبلغ مقداره 31.75 مليون دولار لكل باخرة.
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