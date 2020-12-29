مصر.. الحبس 3 سنوات لشاب أدين بالتحرش عبر "واتس آب"

وذكرت صحيفة "الوطن" أن المحكمة الاقتصادية، أصدرت حكما بحبس المتهم أحمد بسام زكي، 3 سنوات.
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وأوضحت الصحيفة أن زكي أدين بالتحرش جنسيا بفتاتين، هاتفيا، من خلال إرسال صور جنسية، لإحداهما، والاتصال كثيرا بالأخرى، دون رضاها.
وجاء في التفاصيل أن المتهم تحرش جنسيا بالمجني عليها "ف. س"، من خلال إرسال صور لها طبيعة جنسية عبر تطبيق "واتس آب"، خلال الفترة من 2016 حتى 2020.
وذكرت التحقيقات أن زكي تعمد مضايقة الفتاة المجني عليها، بإساءة استخدام أجهزة التواصل.
التحقيقات أشارت أيضا إلى أن المتهم تحرش بالمجني عليها الأخرى "ن. ع"، خلال اتصال هاتفي بينهما، بالإضافة إلى تعمده إزعاجها بالاتصال المتكرر، دون رضاها.
وكانت الشرطة ألقت القبض في الرابع من تموز/يوليو على زكي الذي اعترف، وفقا للنيابة العامة، بالاعتداء على ست فتيات على الأقل، بينهن فتاة دون الـ18 عاما، وابتزاز الضحايا.
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