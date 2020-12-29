نتنياهو يرجئ زيارته إلى الإمارات والبحرين للمرة الثانية.. ما السبب؟

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو أرجأ زيارته إلى المنامة وأبو ظبي، والتي كان مقررا القيام بها الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع الأول من العام الجديد 2021.

وعزا الموقع الإلكتروني العبري سبب تأجيل زيارة أو رحلة نتنياهو إلى الخليج بسبب الإغلاق الثالث الذي قررته الحكومة الإسرائيلية، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونقل الموقع عن مسؤولين كبار في إسرائيل والإمارات أن رحلة نتنياهو، التي كان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تم تأجيلها بسبب قرار الحكومة بفرض قيود أكثر صرامة.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية، خلال شهر واحد، التي يتم فيها تأجيل رحلة نتنياهو إلى الخليج قبل أيام قليلة من موعدها المقرر.

ويذكر أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض.