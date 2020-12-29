© Photo / wikipedia
ولفتت الوكالة إلى أن محكمتي استئناف عمان وإربد انهيا النظر في جميع الطعون، مشيرة إلى أن محكمة استئناف عمان تلقت 39 طعنا ولدى محكمة استئناف إربد 19 طعنا.
وأوضحت الوكالة أن جميع الطعون تم ردها لعدم توافر الشروط الشكلية التي افترضها القانون مثل تقديمها بعد فوات المدة القانونية أو ردها بعدما تبين للمحاكم صحة النتائج المعلنة أو أن الأسباب التي ساقها الطاعنون لم تكن ذات أثر على مجمل النتائج.
وأجرت المحاكم الأردنية إعادة فرز لبعض صناديق الاقتراع كما قامت بتدقيق جداول وكشوفات الاقتراع والتجميع وتحققت من صحتها وفقا للقانون.
© Sputnik / Mohamed Hassan
من هو بشر الخصاونة المكلف بتشكيل الحكومة الأردنية
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن… المحاكم ترد جميع الطعون الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.