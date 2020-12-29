حماس تدين التطبيع مع إسرائيل في نعيها للمخرج السوري حاتم علي

وقالت "حماس" عن حاتم علي في بيان بحسب موقع "المركز الفلسطيني للإعلام": "جسد الفقيد حاتم علي بأعماله الفنية الرائعة صوت العروبة الصادق نحو فلسطين وقضيتها العادلة، وأعاد فلسطين والقضايا القومية كلها إلى سلم الأولويات، في وقت هرول فيه بعض العرب نحو التطبيع مع هذا الكيان الغاصب".
وتقدمت حركة "حماس" الفلسطينية متقدمة من الشعب السوري ومن ذوي الراحل حاتم علي بخالص التعازي وأصدق المواساة.
يشار إلى أن من أبرز أعمال حاتم علي الفنية مسلسل "التغريبة الفلسطينية"، الذي عرض لأول مرة في عام 2004، ومن بطولة جمال سليمان وتيم حسن ونسرين طافش وخالد تاجا وباسل خياط وقيس الشيخ نجيب.
وتوفي المخرج السوري، حاتم علي، اليوم الثلاثاء، داخل غرفته في فندق "ماريوت" بحي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة عن عمر 58 عاما.
وقالت السلطات المصرية إن علي توفي بطريقة طبيعية نتيجة "أزمة قلبية".
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن السلطات صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء تحريات المباحث التي أثبتت عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وأنها جاءت بسبب أزمة قلبية.
وكان المخرج السوري قد بدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل "دائرة النار" عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.
وقد بدأ حاتم علي بالكتابة للمسرح، حيث كان حاصلا على شهادة من المعهد العالي للفنون المسرحة بدمشق، ومن أشهر مسلسلاته "التغريبة الفلسطينية" و"أهو ده اللي صار" و"صراع على الرمال" و"ربيع قرطبة" و"الملك فاروق".
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