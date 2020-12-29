شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمنى يشيد بجهود واشنطن فى إحلال السلام الدائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد الفريق الركن محمد علي المقدشي بجهود الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها للحكومة اليمنية وجهود إحلال السلام الدائم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقبلها ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الحكومة اليمنية الجديدة تصل غدا إلى عدن.

وفى وقت سابق أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك، السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته فى الرياض، وأمر هادى الأسبوع الماضى بتشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 حقيبة، مناصفة بين الشمال والجنوب، يحتفظ عبد الملك بالرئاسة فيها، ويتولى رئاسة الحكومة الجديدة، معين عبدالملك، فيما تم اختيار محمد علي المقدشي وزيرًا للدفاع، واللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرًا للداخلية، وجرى تعيين أحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية في الحكومة اليمنية الجديدة.