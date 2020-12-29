المغرب يسجل 2160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2160 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 435189 حالة فى المغرب.
وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3986685 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية لوزارة الصحة المغربية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 42 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7314 حالة، وتم التأكد من 1854 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 401429.
وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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