شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يؤكد الاهتمام بقطاع التعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، اهتمام الدولة بتطوير قطاع المعادن وتذليل العقبات التي تواجهه ليضطلع بدروه في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.

والتقى حمدوك اليوم الثلاثاء مع وفد من خبراء التعدين بالسودان، بحضور وزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس خيري عبد الرحمن.

وقال عبد الرحمن، في تصريح صحفي، إن اللقاء ناقش كافة المحاور المتعلقة بالتعدين في السودان، خاصة فيما يتعلق بالسياسات والقوانين، وتطوير التعدين في الولايات، والقوانين التي تحكم العلاقة بين المركز والولايات.

وأشار إلى أن اللقاء ركز على ضرورة إنشاء بورصة التداول المحلي وضبط سياسات البنك المركزي، فيما يتعلق بسعر الصرف لتأثيره المباشر في تطوير وتحسين الدخل من المعادن، وتأثيره في ضبط الصادرات بحيث تكون الدولة هي التي تتحكم في صادرات منتجات التعدين وخاصة الذهب.

وأضاف وزير الطاقة والتعدين أن اللقاء تطرق إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع وإزالة التقاطعات بين وزارتي الطاقة والتعدين، والمالية والتخطيط الاقتصادي، دون التأثير على استحواذ المالية على عائد المنتجات المعدنية.

وقال إن الخبراء عرضوا وجهة نظرهم على رئيس الوزراء، الذي وجه بترجمة كل ما تم تداوله في شكل توصيات وقرارات وعرضها عليه مجددا، بما يضمن توظيف هذه الخبرات لتحقيق فائدة كبيرة للدولة من كل عائدات التعدين والمعادن في السودان.